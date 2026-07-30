«Сила есть, ума не надо»: известный бодибилдер убил своих родителей и ранил брата
Известный бодибилдер убил своих родителей и ранил брата
Фото: www.globallookpress.com/Alex Dalton/Eyepix Group
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Известный фитнес-инфлюенсер открыл огонь по родственникам в собственном доме.
В Мексике популярный бодибилдер Анхель Родригес Мора напал на свою семью. В результате погибли его отец и мать, а малолетний брат получил тяжелые ранения. Об этом сообщило издание Need To Know.
По данным правоохранительных органов, 30-летний мужчина использовал огнестрельное оружие. Сразу после совершения преступления атлет самостоятельно вызвал сотрудников экстренных служб и полицию на место происшествия.
Прибывшие медики констатировали смерть 70-летнего мужчины и 54-летней женщины. Младший брат нападавшего, которому исполнилось всего 13 лет, был экстренно госпитализирован, в настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Очевидцы и сотрудники силовых структур отметили крайне странное и неадекватное поведение подозреваемого во время задержания. Обращаясь к представителям закона, Мора выкрикивал фразы религиозного содержания.
«Входите в мой дом. Входите и узрите, как Господь призвал меня, чтобы я исполнил Его волю. Вознеситесь в мой рай», — говорил он полицейским.
Помимо оценки психического состояния задержанного, следственные органы изучают информацию о возможных систематических проявлениях домашнего насилия со стороны мужчины, которые могли предшествовать кровавой расправе в этом доме.
Фигура Анхеля Моры достаточно известна в спортивных кругах Мексики и за ее пределами. Мужчина строил успешную карьеру персонального тренера в престижном фитнес-центре и активно развивал социальные сети.
Его блог, посвященный бодибилдингу и здоровому образу жизни, насчитывал более 13 тысяч подписчиков. Однако за фасадом спортивных достижений скрывались серьезные проблемы: выяснилось, что всего за две недели до инцидента спортсмен завершил курс лечения в специализированном реабилитационном центре для лиц с наркотической зависимостью.
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