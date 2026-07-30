Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Разрыв брака обернулся курьезными претензиями со стороны родственников.

Развод семейной пары после почти четырех десятилетий совместной жизни спровоцировал неожиданный конфликт из-за кухонной техники. Об этом рассказала пользовательница платформы Reddit под псевдонимом Littleredbird1991.

Родственница со стороны мужа обратилась к бывшей невестке с требованием отдать свадебный подарок, который был вручен еще в конце 1980-х годов. Нелепость ситуации заключается в том, что речь шла о бытовом приборе, срок эксплуатации которого давно истек.

Как выяснилось в ходе семейных разбирательств, предметом спора стала обыкновенная кофеварка, купленная и подаренная еще в 1987 году. Автор истории пояснила, что техника за прошедшие десятилетия окончательно вышла из строя и была утилизирована.

Узнав о том, что старой кофеварки больше не существует, настойчивая дама не растерялась и предложила тете рассказчицы приобрести новое устройство ей на замену.

Подобная беспардонность вызвала бурную реакцию у всех участников семейного чата, где развернулось обсуждение. Тетя предпочла оставить странную просьбу без ответа, однако другие родственники принялись открыто подшучивать над ситуацией.

Некоторые члены семьи даже выдвинули ироничное предложение: найти на интернет-барахолках сломанный антикварный аппарат, похожий на оригинал, и торжественно вручить его «пострадавшей» стороне, чтобы окончательно закрыть вопрос о возврате имущества сорокалетней давности.

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