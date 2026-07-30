У него есть другая? Скрытые причины измен и способы спасти брак

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Jürgens

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Психолог раскрыла неочевидные факторы, толкающие людей на предательство, и дала советы по сохранению отношений.

Причины супружеской неверности редко ограничиваются простым желанием физической близости на стороне. Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на психотерапевта Анну Уильямсон.

По словам эксперта, многолетний опыт работы с парами показывает, что измена — это сложный процесс, часто вызванный одиночеством, травмами или эмоциональным разрывом между партнерами, а не просто эгоизмом одного из них.

Уильямсон отмечает, что предвестником физической измены почти всегда становится эмоциональная привязанность к другому человеку.

«Момент, когда вы начинаете делиться самыми глубокими, самыми уязвимыми частями себя с кем-то вне ваших отношений — своими тревогами, мечтами, разочарованиями — часто означает, что роман уже начался», — утверждает психолог.

Она подчеркивает, что современные технологии упростили этот процесс: скрытность в обращении с телефоном, смена паролей и внезапная потребность в уединении часто становятся первыми тревожными сигналами для второго супруга.

Несмотря на разрушительный эффект предательства, эксперт уверена, что отношения можно восстановить. Однако это возможно только в случае, если оба партнера признают: прежний союз мертв, и им предстоит строить совершенно новую связь на основе абсолютной прозрачности.

Уильямсон призвала людей, заметивших за собой эмоциональное влечение к посторонним, честно обсудить это с супругом до того, как будет пересечена черта, ведь исцеление всегда начинается с искренности.

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