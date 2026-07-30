Надел парик и маску: иностранца будут судить в Уфе за покушение на убийство жены

В Уфе будут судить иностранного гражданина за покушение на убийство жены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Обвиняемый планировал скрыться от правосудия за границей.

Иностранного гражданина будут судить в Уфе за покушение на убийство жены. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан на своем канале в мессенджере МАКС.

Уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в покушении на убийство, было передано на рассмотрение в суд. По данным следствия, 50-летний обвиняемый в апреле 2026 года напал на свою жену, с которой незадолго до этого расстался из-за взаимной неприязни.

«Для того чтобы не быть узнанным, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску, после чего дождался потерпевшую на улице. Когда женщина подошла к своему автомобилю, обвиняемый нанес ей ножом не менее десяти ударов в область шеи, груди, лица и других частей тела», — уточнили в ведомстве.

От гибели женщину спасло активное сопротивление и вовремя оказанная медицинская помощь, добавили в СК.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов проверили камеры видеонаблюдения, вычислили маршрут нападавшего и установили его личность. Мужчина после совершения преступления планировал скрыться за границей. Для этого он улетел в Москву, а оттуда — в Калининград. Там он и был задержан стражами правопорядка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Московской области 56-летнюю женщину обвинили в причинении смертельных травм своей 86-летней матери. По данным следствия, подозреваемая во время бытового конфликта с родственницей несколько раз ударила ее руками по голове. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

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