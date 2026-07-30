Язык сломаете: корейская группа BTS со скандалом отказалась участвовать в премии «Грэмми»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Prensa Internacional; 5-tv.ru

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Азиатские звезды считают, что делить артистов по языковому принципу неэтично.

Знаменитая премия «Грэмми», которую называют музыкальным аналогом «Оскара», под угрозой отмены. Сверхпопулярная южнокорейская группа BTS отказалась участвовать, хотя была главным фаворитом в только что учрежденной категории. Как раз раз в этом все и дело: организаторы учредили номинацию за «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки».

Артисты заявили, что делить музыку на регионы и языки неправильно. Вслед за этим в соцсетях поднялась волна гнева. Пользователи призывают артистов из Азии последовать примеру BTS и бойкотировать «Грэмми». Организаторы премии, в свою очередь, считают, что новая номинация — это шаг к инклюзивности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звезде сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрею Гайдуляну, оказавшемуся в центре скандала после выпада в сторону кей-поп-группы BTS, пришлось отвечать за свои слова. Актер попытался оправдаться на своей странице в социальной сети.

Артист во время просмотра финала чемпионата мира по футболу в США резко отреагировал на музыкальное шоу в перерыве. Он разместил фрагмент выступления корейского коллектива в соцсети и назвал происходящее «тараканьим цирком».

Поклонники BTS не остались в стороне и обрушились с многочисленными гневными комментариями в его адрес. В ответ на эту волну хейта и призывов к «отмене» Гайдулян записал видеообращение для пользователей, в котором заявил, что речь в его посте была не про корейскую группу, а про само шоу в перерыве.

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