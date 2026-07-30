Илон Маск заблокировал аккаунты информационного агентства Tasnim в X

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Под ограничения попали страницы на персидском и английском языках.

Илон Маск в своей соцсети заблокировал официальные аккаунты одного из крупнейших информационных агентств Ирана Tasnim. Под ограничения в X попали страницы на персидском и английском языках. При попытке их открыть появляется уведомление о нарушении правил сайта.

Tasnim считается одним из главных информационных ресурсов исламской республики. Там публикуют официальные заявления властей и сводки Корпуса стражей исламской революции. Политика блокировки касается многих ближневосточных СМИ. Ранее под ограничения попали иранские агентства Mehr, Fars, Press TV и даже личная страница покойного верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила бизнесмену перейти от критики западных чиновников к реальным действиям и отключить спутниковую сеть Starlink, если он действительно хочет спасти человеческие жизни.

Скандал начался с заявления Маска о том, что его «сильно раздражают изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой, и разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска». Миллиардер подчеркнул, что достичь мира без территориальных уступок со стороны Киева нереалистично, и назвал свою позицию не пророссийской, а прагматичной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.