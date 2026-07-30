Аттракцион хамства: зачем Зеленский прилетел в Польшу

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jacovides/Liewig/Bestimage; 5-tv.ru

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С президентом Навроцким глава киевского режима не встретился, чем грубо нарушил протокол.

Зеленский продолжает свои западные гастроли. Из Вашингтона он отправился в Польшу. Это первый визит после резкого обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за Волынской резни и героизации нацистов времен Второй мировой войны. Впрочем, вся поездка вызывает немало вопросов. Самолет главы киевского режима приземлился подальше от столицы. А президента Польши Навроцкого вообще не пригласили на встречу.

И это грубейшее нарушение дипломатического протокола. Не исключено, что за таким форматом визита может скрываться куда более важная цель. О новой политической провокации — корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Глава киевского режима впервые за долгое время в Польше. И принимают его не в столице, а в небольшом городе Люблине. Именно здесь демонстративно спустили с ратуши украинские флаги, когда скандал с украинскими военными преступниками еще только начал разгораться.

«В Люблине мы стали свидетелями эскалации политических требований правых сил, которые настаивали на ужесточении курса Польши в отношении Украины. Здесь звучали действительно очень резкие слова. И теперь именно здесь, в Люблине, должна состояться символическая встреча с Дональдом Туском», — сообщает польское телевидение.

Приехал именно к Туску. Не к президенту Каролю Навроцкому в Варшаву, что казалось бы логичным. А исключительно к премьер-министру, у которого на родине сомнительная репутация человека, готового едва ли не национальные интересы предать ради одобрения Киева. На это еще в разгар скандала с прославлением украинских нацистов публично обратили внимание в аппарате президента Польши.

«Я надеюсь, что премьер-министр Дональд Туск сосредоточится скорее на интересах Республики Польша, а не только на сборе средств для Владимира Зеленского», — сказал советник президента Польши Марчин Пшидач.

Получается, Зеленский приехал вроде как мириться, но в итоге только подлил масла в огонь и вызвал новый разлад. Пресса отметила, как панибратски он хлопал по плечу польского премьера — словно старший младшего. Более того, Зеленский демонстративно нарушил дипломатический протокол.

«Если Зеленский после встречи с Трампом прилетает в Польшу и общается с премьер-министром Туском, но избегает встречи с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола тут явно что-то не так. Можно сказать, что Зеленский демонстрирует: его партнер в Польше не Навроцкий, а Туск, который, кстати, скоро может потерять власть после выборов», — сказал экс-посол Польши на Украине Ян Пекло.

В итоге якобы примирительный жест превратился в традиционный для украинской политики аттракцион хамства. Провокация Зеленского, судя по всему, удалась, но о примирении сторон не идет и речи. Извиняться за свои нацистские выходки Киев, похоже, тоже не собирается. О необходимости отказаться от прославления военных преступников Украине напоминают чуть ли не каждый день.

«Есть резолюция Европейского парламента, в которой выражена поддержка Польши и содержится предупреждение Украине о недопустимости возведения на пьедестал людей, сотрудничавших с Третьим рейхом. Я надеюсь, что они это поймут», — сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Но они упорно не понимают. А пока Киев провоцирует Варшаву, расплачиваются за все обычные украинцы. Уровень ненависти к украинским мигрантам там сейчас максимальный. Такие кадры публикуются ежедневно — и это минимум из того, что попало на видео.

От поляков достается и обычным приезжим, и трудовым мигрантам — без скидки на возраст и пол.

Вот такая дружба народов. На этом фоне меньше поляков хотят видеть Украину в Евросоюзе. По последним опросам, против этого выступают 52% поляков. И более сорока процентов респондентов требуют остановить поставки оружия для Киева.

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