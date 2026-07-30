Фото: Reuters/Jose Miguel Gomez

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Они жалуются на условия и отношение украинцев к ним.

Около 16,5 тысяч иностранных наемников воюют на стороне киевских боевиков, при этом половина из них — выходцы из Колумбии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник отметил, что национальный состав существенно изменился, поскольку наемники из Великобритании, Германии, Канады и США «массово разбежались» еще в прошлом году. По его словам, их заменили граждане Латинской Америки.

«Основную массу сейчас составляют колумбийцы. По нашим оценкам, их более семи тысяч, что составляет почти половину всего иностранного контингента», — заявил источник.

Он подчеркнул, что латиноамериканские наемники обходятся киевскому режиму гораздо дешевле, чем западные, при этом в плену колумбийцы говорят, что обещанные условия на деле оказались совсем другими. Сами украинцы относятся к ним с презрением.

«Сначала их вербуют через соцсети, чаще всего через TikTok, предлагая работу на стройках в ОАЭ с зарплатой около тысячи долларов в месяц. Затем с ними связываются вербовщики из ГУР Украины и предлагают более „заманчивый“ вариант якобы без риска для жизни и с оплатой от пяти тысяч долларов», — добавили в структурах.

Ранее 5-tv.ru писал о ликвидации австралийского наемника Самуэля Майкла Педрацини, который воевал в рядах киевских боевиков.

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