«Пусть сгниет»: мать сбившего девочку питбайкера готова к любому наказанию для сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Инцидент произошел в Краснодарском крае.

Мать юноши, который на площади в Тихорецке Краснодарского края сбил семилетнюю девочку на питбайке, заявила, что согласится с любым наказанием для ее сына. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Он раскаивается в содеянном. Готовы понести все, что необходимо. Ситуация очень сильно выбила из колеи», — сказала женщина.

Она отметила, что парень приобрел питбайк совсем недавно — в начале июля. По ее словам, юноша после случившегося долгое время находился в шоковом состоянии и не понимал, что произошло. При этом женщина не знает, почему ее сын решил приобрести транспортное средство.

Она также сообщила, что семья общалась с родителями пострадавшей девочки, которая заявила об отсутствии претензий к подростку. Она уточнила, что вопрос о предоставлении необходимой помощи будет обсуждаться потом. Кроме того, женщина запретит сыну передвигаться на питбайке и даже откажется забирать его со штрафстоянки.

«Я его даже забирать со штрафстоянки не буду, пусть он там сгниет. <…> Ни в коем случае не покупайте питбайк. Двухколесный транспорт — это самоубийца. Либо себя покалечить, либо окружающих», — добавила Ольга.

Инцидент произошел на площади имени Жукова в городе Тихорецк Краснодарского края. В ГУ МВД РФ по региону заявили, что 18-летний подросток, катаясь на питбайке, наехал на семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Лихача удалось найти спустя двое суток, ему назначили 15 суток административного ареста.

Ранее 5-tv.ru писал об аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла на юге Москвы.

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