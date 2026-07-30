Время действовать: как помочь перцу созреть до прихода холодов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Процесс требует времени, однако для успешного урожая нужно прибегнуть к комплексу процедур.

Во второй половине лета садоводы переживают за состоянием перцев и о том, успеют ли они до наступления холодов обрести нужную окраску. О правильной помощи овощам созреть без вреда для урожая в беседе с URA.RU рассказала блогер Светлана Самойлова.

Она отметила, что перец в августе выполняет несколько функций одновременно — он растет, цветет и питает плоды. Это очень долгий процесс, поэтому садоводам не стоит ждать покраснения овоща за несколько дней.

По ее словам, в середине июля и начале августа, когда на перце уже есть завязи и плоды, важно внести изменения в уход. Эксперт добавила, что вмешиваться нужно тогда, когда куст тратит силы на новые побеги, а не на созревание плодов.

Самойлова также заявила о своевременном снятии перцев, достигших зрелости. Она считает, что овощи подойдут для салатов и рагу. Это позволит растению направить силы на образование нового урожая.

Блогер пояснила, что перец быстрее созреет благодаря формированию куста. Для этого следует избавиться от листьев до середины ствола и прищипнуть все пасынки. При этом работа требует аккуратности, чтобы не повредить растение.

Также специалист советует подвязывать основной ствол и каждую развилку, чтобы куст не утратил энергию на удержание веса. Кроме того, необходимо поливать растение два раза в неделю и подкармливать с помощью гумата калия и комплексного удобрения.

В качестве дополнительных мер Самойлова рекомендует положить под куст красную ткань или разложить рядом спелые бананы. Она пояснила, что выделяемый ими этилен помогает плодам быстрее созревать.

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