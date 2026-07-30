«Противник даже не понял»: раскрыты подробности освобождения поселка Шевченко в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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За минувшие сутки наши бойцы в зоне спецоперации заняли новые рубежи.

Наши военные окружают украинскую группировку в районе города Доброполье. Это один из последних крупных укрепрайонов ВСУ на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Приблизиться к нему помогло освобождение села Шевченко. Вокруг этого населенного пункта киевские боевики создали мощный оборонительный узел. Подходы к жилым кварталам были плотно заминированы, а доставка оружия и боеприпасов велась с помощью туннелей. Но российские бойцы сумели застать противника врасплох. Детали этой героической операции — у корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

На имеющихся у нас кадрах российские десантники группировки войск «Центр» продвигаются к поселку Шевченко.

Всю операцию по освобождению села разыграли как по нотам, первым делом отрезав гарнизон от тяжелого вооружения.

«Техники как таковой у них не было. Потому что наши пацаны хорошо поддерживали с неба. Не подпускали близко», — рассказывает старший разведчик 76 дивизии ВДВ с позывным «Шум».

Дальше перекрыли снабжение, и начали охотиться за оставшимися огневыми точками противника. От наших дронов не было спасение нигде.

Но все же первыми к поселку выдвинулись разведчики 76 дивизии ВДВ. Чтобы максимально скрытно подойди к противнику, практически на расстоянии вытянутой руки, нужен был опыт бывалых бойцов.

«Вот по таким лесопосадкам наши бойцы подбирались к населенному пункту Шевченко. Все происходило ночью — перерезали колючие проволоки, перебирались через танковые рвы противника. Все было максимально скрыто, чтобы противник даже не подумал, что скоро начнется штурм», — объясняет военкор.

Разведчики оставались незамеченными, даже когда до боевиков оставалось всего несколько десятков метров. Но открывать огонь пока было рано.

«Самое главное — не проспать. Вести разведку», — отмечает командир группы разведки 76 дивизии ВДВ с позывным «Князь».

Около двух месяцев десантники, находясь под носом у врага, корректировали огонь БПЛА и артиллерии.

А когда замолчали пушки, в ход пошли основные силы. Боевики даже не сразу поняли, что поселок обошли с трех сторон и уже заняли несколько улиц.

«Первое время не знали, потом, когда начали погибать, начали понимать», — продолжает рассказывать командир группы.

Противник пытался отбиться, открыв шквальный огонь, но десантники продолжали отстреливаться, даже когда получили тяжелейшие ранения.

«Противник даже не понял, куда именно отработать своими птицами… Кружились, летала „Баба-Яга“, но не могли их засечь. И пацаны в такой манере продержались. У одного было пулевое ранение в грудь. У второго было пулевое в голову», — вспоминает старший разведчик с позывным «Шум».

Когда стало ясно, что село не удержать, боевики, бросив своих, быстро отошли на запад.

Так, освободив Шевченко наши войска смогли взять в клещи подразделения ВСУ в селах Светлое и Водянское. Таким образом все ближе продвигаясь к главной цели — городу Доброполье.

Занять его значит взять под контроль горные предприятия и многокилометровые тоннели со складами, набитыми боеприпасами. Это лишает противника возможности снабжать Славянск и Краматорск. Двух оставшихся крепостей на пути полного освобождения ДНР.

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