Кривой Рог, Полтава, Киев: Армия России нанесла серию ударов по объектам ВПК на Украине

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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При этом, обращение украинских властей с собственным населением вызывает большие вопросы.

Вооруженные силы России нанесли новую серию ударов по тылам ВСУ. Каждую ночь наша армия выводит из строя объекты военной инфраструктуры в разных городах Украины.

Взрывы гремят сейчас в Кривом Роге. Пожары после попадания ракет засняли и в Полтаве. Но самые мощные удары пришлись на объекты ВПК в Киеве.

При этом, обращение украинских властей с собственным населением вызывает большие вопросы. На кадрах, которые распространили местные паблики, видно, как киевлян не пускают в укрытия.

Толпа негодует, а охранники ссылаются на непонятное распоряжение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия России поразила предприятия военного комплекса в Киеве и порты в Одессе. Оружием высокой точности и ракетами наземного базирования были нанесены массированные удары по предприятию «Элмиз» в Киеве. Завод выпускает электронику, приборы и авиационное оборудование. Поражены складские помещения, используемые для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Святошинском районе Киева.

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