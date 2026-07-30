Дроны ВСУ ударили по логистическому складу в Пензенской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Не обошлось без пострадавших.

После атаки украинских беспилотников на логистическом складе в Пензенской области вспыхнул пожар, ранения получил, предварительно, один человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал глава региона Олег Мельниченко.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал губернатор.

Он отметил, что на месте происшествия находятся врачи, полицейские и пожарные, которые занимаются ликвидацией огня. Мельниченко добавил, что на территории объекта наблюдается открытое горение.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать российские регионы. Противник для этих целей использует как летательные аппараты, так и ракеты. От агрессивных действий боевиков страдает мирное население.

Ранее 5-tv.ru писал о массированной атаке дронов противника на Рязанскую область. В результате удара на одном из местных предприятий начался пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.