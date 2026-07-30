Австралия подала в суд на Telegram за хранение террористического контента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Платформе Павла Дурова грозит крупный денежный штраф.

Австралийский регулятор онлайн-безопасности eSafety обратился в Федеральный суд с иском против мессенджера Telegram из-за материалов о терактах. Об этом сообщает местная газета The Sydney Morning Herald (SMH).

В ведомстве заявили, что мессенджер на протяжении долгого времени не удалял видеозаписи террористических казней и массовых расстрелов, а администрация не реагировала на просьбы пользователей из Австралии.

В eSafety также отметили, что Telegram не блокировал пропагандистские материалы в течение трех недель, а в отдельных случаях контент оставался почти три месяца. Так, руководство упомянуло ролики, связанные с терактом в мечети Крайстчерча в 2019 году и стрельбой в Буффало в 2022 года.

Кроме того, платформу обвиняют в отказе бороться с учетными записями, каналами и группами, которые занимались распространением запрещенных программ.

По словам комиссара регулятора Джули Инман Грант, разбирательству предшествовало расследование, которое длилось год. Она отметила, что компания проверяла работу мессенджера по соблюдению необходимых законов. Теперь же мессенджеру грозит штраф до 54,6 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России создателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение по делу о содействии террористической деятельности Украины.

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