Без лишних трат: как избежать комиссий при банковских переводах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Каждый банк устанавливает лимиты по транзакциям самостоятельно, поэтому суммы могут существенно отличаться.

Чтобы не столкнуться с лишними комиссиями при денежных переводах, необходимо заранее ознакомиться со всеми условиями банка. Об этом пишет портал URA.RU.

В каких случаях переводы бывают бесплатными

По словам юриста Давида Адамса, избежать комиссий можно, если заранее изучить условия банка, лимиты и подходящий способ отправки денег. Однако правила едины не для всех — в отличие от Системы быстрых платежей (СБП), финансовые организации самостоятельно устанавливают пороги по переводам.

Сейчас через СБП можно бесплатно отправить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами и до 100 тысяч рублей другому человеку. При превышении лимита комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не выше 1,5 тысячи рублей.

Как снизить риски

Перед переводом следует проверить свой тариф в мобильном приложении, интернет-банке или на сайте организации. Внимание необходимо обращать на лимиты одной операции, дневные и месячные пороги, а также размер потенциальной комиссии.

Также гражданам не нужно подтверждать перевод, не убедившись в итоговой сумме списания — это касается операций с большими суммами или процессов с применением нового типа транзакции.

Кроме того, перед крупным переводом лучше своевременно обратиться в банк. Сотрудники смогут уточнить пройдет ли операция без каких-либо проблем и проверок.

Если выбранный способ включает в себя комиссию или недостаточный лимит, стоит рассмотреть альтернативу в виде перевода между своими счетами через СБП, который зачастую выгоднее, чем по карте или реквизитам.

Изменения с 1 сентября 2027 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки будут обязаны раскрывать тарифы, условия обслуживания и все изменения. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

Цель нововведений — дать клиентам возможность заранее оценивать стоимость услуг. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данные о тарифах должны быть доступны до проведения операции.

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