Боевики ВСУ попали под «Град». Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет «Града» ударил по резервам ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Под ударом — резервы неприятеля в лесополосе Запорожской области.

Расчеты реактивной артиллерии ударили системой «Град» по резервам ВСУ, пытавшимся укрыться в лесополосе Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Все цели были уничтожены.

«В основном, выполняем задачи по подавлению живой силы противника. Разбираем опорные пункты, чтобы наши парни успешно продвигались. БМ-21 „Град“ — это как автомат Калашникова в мире артиллерии. В короткий промежуток времени прилетает большая масса снарядов, огромная площадь поражения», — подчеркнул командир боевой машины с позывным «Пчеловод».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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