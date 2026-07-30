Юго-запад Турции охватили лесные пожары

Фото, видео: www.globallookpress.com/Tolga Adanali; 5-tv.ru

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Отдыхающие жалуются на дым.

В Турции лесные пожары вплотную подобрались к курортам, популярным у россиян. В провинциях Мугле и Анталья началась эвакуация.

В Ассоциации туроператор России (АТОР) сообщили, что для наших граждан угрозы на данный момент нет — огонь пока не затронул отели. Это подтверждают сами туристы.

«С утра, конечно, была прям жуткая дымка. Сейчас стало получше, но еще дым есть. В соседнем регионе пожар не потушен. Он набирает обороты, там уже эвакуировали более 100 домов. Сейчас даже собираются эвакуировать госпиталь. Про эвакуацию Фетхие речи нет. Спасатели работают. Постоянно над нами летают вертолеты, самолеты — набирают воду из залива и летят, чтобы потушить», — рассказала отдыхающая из России Сабина Джафарова.

Сейчас перекрыта одна из трасс, ведущих в Анталью. В том районе наблюдаются перебои со светом и связью.

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