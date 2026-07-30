США тестируют на Украине военный искусственный интеллект

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Американская компания Palantir планирует разместить дата-центры у линии фронта.

Нейросети и искусственный интеллект сейчас ускоренными темпами внедряет на передовой ведущая компания по получению и обработке цифровой информации Palantir. Сегодня стало известно, что американцы начали завозить в зону боевых действий специальные мобильные дата-центры. По сути это контейнеры, позволяющие за считанные секунды обработать гигабайты данных и принять решение о нанесении удара. Вот только такие эксперименты уже ставились, и та же школа девочек в иранском Минабе была уничтожена именно цифровым мозгом. Тему продолжит корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Palantir — первый техногигант, кто сделал это открыто. Фактически объявил войну России. Будет доставлять автономные командные пункты в виде морских контейнеров хоть на линию боевого соприкосновения России и Украины. Внутри — система искусственного интеллекта для анализа информации со спутников, беспилотников, из радиоперехватов. Даже без связи со внешним миром.

«Иной территории, наиболее подходящей для того, чтобы без последствий, без какого-либо ущерба для себя, без какой-либо ответственности для себя можно было прогонять, тестировать различные и технологии в военных целях. Здесь лучшего места, чем Украина, к сожалению, нет», — отмечает Игорь Семеновский, доцент финансового университета при правительстве РФ.

У России есть системы противодействия любой высокотехнологичной угрозе. Но Украина остается для Запада полигоном для обкатки все нового смертоносного оружия. Под эту философию в Palantir даже базу подвели. В своем манифесте компания открыто заявила: есть нации хорошие, а есть… все остальные.

«Некоторые культуры, даже субкультуры создали чудеса, другие оказались посредственными, а хуже того — вредными», — заявляли в Palantir.

Где-то это уже было… Такое деление культур уже назвали технофашизмом.

«Украинцев, а уж тем более русских не Брюсселю, не Лондону, не части американских политических элит не жалко», — подчеркивает Иван Мезюхо, политолог.

Известно, что технологии Palantir использовал Израиль для атаки на палестинцев. Обвинения в причастности к убийствам мирных граждан биг-босса компании только забавляют.

«По большей части, террористов», — говорил на пресс-конференции глава компании Palantir Алекс Карп после того, как из зала его обвинили в убийстве палестинцев.

Меньшая часть никого не интересует. Слишком уж велико искушение, ведь за решения ИИ никто не несет ответственность.

Удар по школе для девочек в иранском Минабе, судя по всему, был нанесен как раз при участии нейросетей. Почти 200 девочек были убиты из-за устаревших данных.

«В прошлых данных содержалось, что этот объект является предприятием, на самом деле он был перепрофилирован в образовательное учреждение. И таким образом мы видим, что искусственный интеллект сыграл злую руковую, буквально, роль в отношении сотен детей американскими руками», — отмечает Игорь Семеновский, доцент финансового университета при правительстве РФ.

Американцы и раньше не особо церемонились с «сопутствующими убийствами». Вот это видео было опубликовано основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем после инцидента в Ираке: бойцы на вертолете «Апач» принимают журналистов агентства Reuters за террористов — и наносят удар. Наказали не тех, кто стрелял, а тех, кто раскрыл информацию военном преступлении — рядового Челси Мэннинга и самого Ассанжа.

Теперь все можно списать на баг искусственного интеллекта, сбой алгоритма. Поэтому цифровые гиганты — Palantir, Grok, Microsoft, Amazon — проводят опыты на людях, открыто вступают в вооруженные конфликты, внедряются в системы принятия решений… Чтобы построить технологический феодализм — поделить планету между собой.

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