Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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По данным итальянских СМИ, это были военные поставки из Евросоюза.

Украина продала на черный рынок более 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов за время конфликта с Россией. Ущерб, который наносит ЕС Киев, посчитали итальянские журналисты. И они пришли в ужас.

По данным издания Il Fatto Quotidiano, начиная с 2022 года украинцы накачали оружием сотни преступных группировок, наркокартели и тысячи частных лиц. Причем, все это из военных поставок самой же Европы.

Государства Старого Света предпочитают не раскрывать, что именно отправляли нацистам в Киев. Так что отследить это оружие практически невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британия, Германия и Франция накачают Украину оружием. В начале июня лидеры евротройки встретились в Лондоне с Зеленским. Стармер, Мерц и Макрон договорились нарастить производство перехватчиков, а также развить дальнобойные и противоракетные возможности.

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