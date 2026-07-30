Есть риски: чем грозит пребывание на солнце с мокрыми волосами

Терапевт Вечтомов: пребывание на Солнце с мокрыми волосами опасно для здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Велика вероятность столкнуться с проблемами в период максимальной солнечной активности.

Выходить на солнце с мокрой головой не так безвредно, как кажется: это может навредить и волосам, и здоровью. Об этом в беседе с Life.ru сообщил врач-терапевт и врач-кардиолог Сергей Вечтомов.

Почему это опасно?

По словам специалиста, капли воды на волосах фокусируют солнечные лучи на коже головы. Беззащитной считается область пробора, где кожа тоньше и почти не защищена волосами, что увеличивает риск микроповреждений и пересушивания.

Также мокрые волосы быстрее нагреваются, а оставшаяся на голове влага создает «парниковый эффект» — это приводит к нарушению теплообмена. Организму труднее избавляться от избыточного тепла и возрастает риск перегрева. В группе повышенного риска находятся дети, пенсионеры и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При таких обстоятельствах можно легко столкнуться с солнечным ударом. При этом опасность особенно велика, если находиться под лучами без головного убора в период с 11:00 до 16:00 — период максимальной солнечной активности.

От чего страдают волосы

Ощутимый вред солнце наносит и самим волосам. Так, ультрафиолет разрушает кератин — белок, отвечающий за их прочность. В результате они теряют влагу, становятся хрупкими и быстрее выгорают.

Что делать

Чтобы обезопасить себя, необходимо тщательно высушить волосы перед выходом на солнце. Кроме того, желательно носить головные уборы, пользоваться специальными спреями для волос, а после купания следует немного побыть в тени.

Ранее 5-tv.ru писал о пагубном влиянии слабого ультрафиолета утром и вечером на клетки кожи. Специалисты рекомендуют пользоваться солнцезащитными средствами не только на пляже, но и при обычной прогулке.

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