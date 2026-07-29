Командир ВСУ заставлял боевиков строить его дом в Одесской области

Фото: Telegram/Руслан Кравченко/ruslan_kravchenko_ua

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Он несколько месяцев отвлекал подчиненных от их прямых задач.

Командир одной из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько месяцев использовал подчиненных для строительства собственного дома в Одесской области, отвлекая их от выполнения служебных задач. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram-канале.

По его словам, на частном объекте обнаружили 83 боевика, которые занимались строительными работами. Кроме того, выяснилось, что для доставки материалов использовался военный грузовой транспорт.

«На объекте обнаружены 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы. Следствие также зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов. Собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий», — говорится в публикации.

Как утверждается, командир не только привлекал боевиков к работам, не связанным с их обязанностями, но и своими действиями мог негативно повлиять на боеготовность подразделения. Командира задержали по подозрению в превышении власти или служебных полномочий. Его действия квалифицированы по части 5 статьи 426-1 УК Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все причастные к атакам киевских боевиков на пассажирские автобусы в российских регионах понесут наказание. Речь идет об ударах по рейсовым автобусам в Шебекино Белгородской области и Горловке в ДНР, в результате которых пострадали более 20 человек. Командиры ВСУ, отдававшие приказы об атаках, нарушили нормы международного гуманитарного права.

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