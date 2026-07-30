Бутылка из прошлого: в США нашли детскую записку, отправленную в 1973 году

В США спустя 53 года нашли бутылку с детским посланием

Фото: © Getty Images/ullstein bild/Contributor

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Записка, написанная девятилетней девочкой во время семейного отдыха, пролежала в болотах более 50 лет.

Эколог-активист Джон Каутерман обнаружил в болотистой местности американского штата Нью-Джерси бутылку с письмом, которое пролежало там 53 года. Об удивительной находке сообщил портал NJ.com.

Внутри бутылки сохранилась записка, датированная 20 августа 1973 года. Ее автором оказалась девятилетняя Лори Блэр Браун. В письме девочка рассказывала, что ее якобы удерживает «банда ловцов губок» и заставляет нырять в воды, где водятся акулы. В конце послания она просила того, кто найдет бутылку, сообщить о случившемся ее семье и даже указала домашний адрес.

Прочитав записку, Каутерман решил, что имеет дело с детской фантазией или розыгрышем. Однако любопытство взяло верх, и мужчина попытался узнать, кто был автором необычного послания.

Во время поисков эколог обнаружил некролог Лори Блэр Браун. Из него следовало, что женщина умерла в 2017 году в возрасте 52 лет. После этого Каутерман продолжил искать родственников и вскоре смог связаться со старшей сестрой Лори — Эллисон Спенсер.

Женщина подтвердила, что записка действительно была написана во время семейного отпуска. По ее словам, младшая сестра придумала историю сама, а она лишь записала текст под ее диктовку, после чего письмо поместили в бутылку и отправили в путешествие.

«Она была творческим человеком с прекрасным чувством юмора и была уверена, что бутылку найдут», — рассказала Спенсер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мальчик обнаружил бутылку с запиской, отправленной более 20 лет назад. Внутри покрытой ракушками находки оказалось необычное послание, стилизованное под пиратское письмо.

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