Украина подала апелляцию на решение МОК о восстановлении прав ОКР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Спор вокруг статуса российской олимпийской организации вышел на новый этап.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщили на сайте НОК Украины.

Заявление в CAS украинская сторона направила 28 июля 2026 года. В организации заявили, что считают решение МОК противоречащим положениям Олимпийской хартии и сложившейся практике CAS. Украинский комитет также отметил, что решение было принято без проверки устранения причин, из-за которых членство ОКР приостановили в 2023 году.

Украинская сторона потребовала отменить решение МОК о восстановлении прав ОКР. В НОК Украины подчеркнули, что намерены использовать международные юридические механизмы для защиты своих интересов и принципов Олимпийской хартии.

Исполнительный комитет МОК 7 июля принял решение временно отменить отстранение ОКР, которое действовало с октября 2023 года, а также отозвал свои прежние рекомендации международным федерациям по ограничению участия россиян в соревнованиях. Решение было принято на фоне старта квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Играм-2028 в Доломитовых Альпах. В организации подчеркнули, что все спортсмены должны иметь равный доступ к соревнованиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсмены получили право выступать на международных турнирах по настольному теннису с национальной символикой. Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отменил ограничения для российских и белорусских игроков с 28 июля 2026 года. Новые правила распространяются на личные и командные соревнования.

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