Сожитель убитой в Подмосковье женщины сбежал в Турцию после ее смерти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Женщина исчезла 17 июля после того, как вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своей собакой.

Сожитель женщины, тело которой обнаружили в сумке на территории Подмосковья, мог скрыться в Турции после ее исчезновения и был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, мужчина несколько дней после пропажи женщины выносил из квартиры тяжелые пакеты и сумки. Их позже нашли за забором в лесу, при этом, предположительно, внутри могли находиться останки погибшей.

Женщина исчезла 17 июля после того, как вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своей собакой и перестала выходить на связь. В день исчезновения она находилась вместе со своим сожителем.

Через несколько дней волонтеры обнаружили собаку женщины на Советской улице в селе Ромашково. Спаниель находился возле сарая в испуганном состоянии. Предварительно, недалеко от этого места нашли тело хозяйки животного.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве в отношении неустановленного лица. Для установления обстоятельств случившегося назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощника прокурора Жирновского района Волгоградской области задержали по подозрению в совершении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. По версии следствия, 24-летний сотрудник прокуратуры в период с мая по июнь 2026 года совершил насильственные действия в отношении двух девушек, угрожая им убийством.

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