Менял паспорта как перчатки: новые странности в деле Усольцевых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчина подавал заявления на замену документа не только в связи с достижением установленного возраста.

Житель Красноярского края Сергей Усольцев, пропавший вместе с семьей, до исчезновения несколько раз оформлял новый паспорт. Об этом сообщила aif.ru.

Мужчина менял документ не только в связи с достижением установленного возраста, но и после заявлений об утрате паспорта. По информации издания, первый раз Усольцев получил новый документ в 1993 году, когда ему было 32 года.

Следующая замена паспорта произошла в 2004 году после достижения 45-летнего возраста. В 2006 и 2019 годах мужчина вновь оформлял документы после того, как сообщал об их утрате.

Издание также обратило внимание, что после 2019 года в открытом доступе не появлялись фотографии Усольцева. По словам свидетелей, которые, как утверждается, видели семью в поселке Кутурчин, они смогли вспомнить женщину и девочку, однако не смогли описать мужчину, хотя судя по старым фотографиям у него была довольно приметная внешность.

Еще одной деталью стало появление аудиозаписи, которую неизвестный отправил блогеру Валентину Дегтереву. На записи голос, похожий на голос Ирины Усольцевой, обращается к близким и говорит о начале нового этапа жизни. Однако руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что запись может быть создана с помощью цифрового аудиоаватара.

«Это цифровой аудиоаватар. Его авторы получили записи голоса Ирины, скорее всего, с видео, опубликованных ею в соцсетях. И программа сгенерировала текст», — пояснил эксперт в беседе с изданием.

Исчезновение семьи Усольцевых

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время поездки по Красноярскому краю. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин и после этого перестала выходить на связь.

Автомобиль Усольцевых позднее обнаружили на окраине населенного пункта — там, где семья оставила его перед маршрутом. С момента исчезновения рассматривались разные версии произошедшего, включая нападение диких животных или намеренный отъезд. Официально основной версией остается несчастный случай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Усольцев несколько раз посещал Таиланд не только с супругой Ириной, но и с другой женщиной и ее взрослой дочерью. Такие поездки были зафиксированы трижды. При этом неизвестно, знала ли супруга Сергея об этих поездках.

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