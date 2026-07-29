В порту Египта произошел взрыв на терминале СПГ
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
После инцидента суда вывели из акватории, работу комплекса готовят к восстановлению.
Взрыв произошел на терминале сжиженного природного газа (СПГ) в египетском порту Дамиетта во время разгрузки судна. Об этом сообщил британский оператор морских перевозок Inchcape Shipping Services.
После взрыва экстренные службы и администрация порта оперативно приступили к ликвидации последствий. Власти заявили, что ситуация находится под контролем.
В целях безопасности все суда, находившиеся в районе терминала, вывели за пределы портовой акватории.
В Inchcape Shipping Services уточнили, что порт не прекращает работу полностью. По предварительной информации, уже к ночи операции планируют возобновить на других причалах и терминалах, не затронутых инцидентом.
Причины взрыва пока не раскрываются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Норвегии после взрыва загорелся танкер Bergstraum, перевозивший серную кислоту. На борту находились 15 членов экипажа, которые участвовали в ликвидации возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, утечки опасного вещества в окружающую среду также не зафиксировано.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.