Юрист рассказал об условиях безопасного использования Telegram в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Эксперт пояснил, в каком случае пользование мессенджером может повлечь правовые последствия.

Россияне могут продолжать пользоваться Telegram в личных и рабочих целях, если не участвуют в противоправной деятельности в мессенджере. Об этом заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила, что администрация Telegram не удалила ряд каналов, чатов и ботов, которые, по данным ведомства, использовались украинскими спецслужбами для вербовки молодежи в России, подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества. Также сообщалось, что основателю мессенджера Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму и он объявлен в международный розыск.

«Для рядовых пользователей мессенджера в России пока нет прямой угрозы. Если гражданин использует Telegram в личных или деловых целях, не участвуя в обсуждении противоправной деятельности в групповых чатах и не подписываясь на соответствующие каналы, ему ничего не грозит», — сказал Хаминский.

При этом юрист отметил, что ситуация может измениться, если Telegram официально признают террористическим или экстремистским сообществом. В таком случае, по его словам, использование платформы может повлечь правовые последствия.

Хаминский добавил, что оплату премиум-аккаунтов и других услуг мессенджера в такой ситуации могут рассматривать как финансирование запрещенной деятельности. По его словам, установить подобные платежи будет возможно, поскольку списания проходят напрямую со счетов пользователей.

Отдельно юрист предупредил об опасности участия в группах, которые маскируются под сервисы знакомств. В качестве примера он привел «Дайвинчик», заявив, что подобные площадки могут использоваться для вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские спецслужбы использовали популярный у молодежи чат-бот в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения российских граждан в терроризм. По данным Центра общественных связей ФСБ, с июля 2025 года в рамках совместных мероприятий с МВД и Следственным комитетом были задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет. Как утверждает ведомство, вербовка проходила через аккаунты, созданные под видом девушек.

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