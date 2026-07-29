В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Погибшая исчезла почти две недели назад, следователи устанавливают обстоятельства ее смерти.

В лесополосе на территории Московской области обнаружили тело женщины, которая ранее пропала без вести. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил 5-tv.ru, что погибшую нашли в сумке, оставленной посреди поля.

Известно, что женщина отсутствовала почти две недели. В день исчезновения она находилась вместе со своим сожителем.

Женщина пропала 17 июля после того, как вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своей собакой и перестала выходить на связь. Спустя несколько дней волонтеры обнаружили питомца на Советской улице в селе Ромашково. Спаниель находился возле сарая в испуганном состоянии. Предварительно, недалеко от этого места нашли тело его хозяйки.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве в отношении неустановленного лица. Для выяснения всех обстоятельств назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Ход расследования и его результаты взяла на контроль Одинцовская городская прокуратура.

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