«Не трогай меня»: Бородина жестко осадила Боню после выпада о внешности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Телеведущая жестко ответила бывшей коллеге за рекламу косметики на волне обсуждения неудачного видео.

Телеведущая Ксения Бородина публично прошлась по своей коллеге Виктории Боне после ее комментария к вирусному видео с московской премьеры фильма «За любовь». Как рассказали в 7Дней.ru, телеведущая больше не хочет слышать разговоры о возможной дружбе с коллегой, и объяснила, почему считает ее поступок обычной попыткой поймать хайп.

Поводом для нового витка давнего конфликта стал ролик с красной дорожки, где Бородина впервые представляла картину как исполнительница главной роли. На премьере телеведущая охотно общалась с прессой, однако один из кадров оказался для нее далеко не самым удачным. Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение.

Не упустила момент и Виктория Боня. Вместо слов поддержки она решила обыграть ситуацию в пользу собственного косметического бренда, предложив Бородиной воспользоваться ее консилерами.

«Ксюша, как тебе передать мои консилеры? Они тебе очень пойдут», — предложила звезда «Дома-2» коллеге.

Сначала Ксения отреагировала спокойно. Она поблагодарила Боню за предложение и даже написала, что готова увидеться с ней в Москве. Но спустя некоторое время тон телеведущей резко изменился.

Бородина заявила, что ее возмутила не сама шутка, а то, кто именно ее позволил. По словам телеведущей, Боня не раз выступала против травли из-за внешности и рассказывала, как сама сталкивалась с подобным отношением. Поэтому попытка заработать внимание на неудачном ракурсе выглядит, по мнению Ксении, как откровенное лицемерие.

«На дурацком видео, специально снятом с близкого ракурса при плохом свете, Боня решила хайпануть и намекнуть, что мне срочно нужна ее косметика, чтобы выглядеть красивой. Ты же сама выступаешь против хейта внешности, ты сама с этим не раз сталкивалась! Многие наши общие знакомые — Надя, Сердар и другие — спрашивают: почему вы не дружите, вы так подходите друг к другу, обе за справедливость… Но ответ очевиден! У тебя инфоповодов мало? Вроде нет. Живи свою прекрасную жизнь и не трогай меня. И уж тем более не проходись по моей внешности, так как это не мэтчится с твоим образом», — высказалась Бородина в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина раскрыла свой главный секрет крепких отношений. По словам телеведущей, во время ссор не стоит разъезжаться по разным квартирам или странам. Гораздо важнее вовремя остановиться и иногда промолчать, а не продолжать выяснение отношений.

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