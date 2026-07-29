ВС РФ поразили два судна с военным грузом для ВСУ в порту «Южный»

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Объекты были использованы в интересах ВСУ.

Армия России нанесла удары по объектам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом 29 июля сообщили в Минобороны РФ.

В порту «Одесса» поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В порту «Южный» уничтожены два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. Кроме того, высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражен еще один сухогруз во время движения в море близ острова Змеиный — судно направлялось в Одессу с грузами для украинских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили два населенных пункта — Новую Сечь в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, населенный пункт Новая Сечь был взят под контроль подразделениями группировки войск «Север». За минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также по складам боеприпасов. Кроме того, самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер украинских вооруженных формирований.

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