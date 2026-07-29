Тело скончавшегося после нападения ученого РАН Зезина могут эксгумировать

Фото: ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН"/urfanic.ru

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Родные мужчины согласились на дополнительное исследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Тело российского ученого Никиты Зезина, который умер после избиения в Свердловской области, могут эксгумировать для проведения дополнительной экспертизы. Об этом сообщило RT со ссылкой на источник из окружения ученого.

Родственники мужчины согласились на такую процедуру, чтобы специалисты могли установить возможную связь между травмами, полученными при нападении, и последующим инфарктом. По словам собеседника, близкие Зезина тяжело переживают его смерть, однако считают проведение экспертизы необходимым.

Ранее супруга мужчины, которого подозревают в избиении ученого, заявила 5-tv.ru, что ее муж не причастен к смерти Зезина. По ее словам, причиной смерти стал не инфаркт, а хроническая мочекаменная болезнь, что якобы указано в заключении медицинских экспертов. Сам подозреваемый не отрицает, что во время конфликта ударил Зезина по щекам, однако утверждает, что избиения не было.

Инцидент произошел 13 июля, когда Зезин сделал замечание школьникам, которые катались на квадроциклах по опытным полям. После этого к институту приехали несколько человек, между ними и Зезиным произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил травмы.

После обращения в полицию и фиксации побоев ученый был госпитализирован, однако спустя девять дней скончался в больнице. Следственный комитет установил личности участников инцидента и начал проверку обстоятельств произошедшего.

Никита Зезин был доктором наук, автором более 260 научных работ и заслуженным работником сельского хозяйства России. Он более 40 лет занимался развитием аграрной науки. В Свердловской области выдающегося ученого знали многие. Проститься с ним пришли десятки человек.

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