В Санкт-Петербурге пройдет первая Международная выставка «Оборудование. Технологии. Кино»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Профессиональная площадка объединит представителей киноиндустрии, производителей оборудования и разработчиков технологических решений.

Первая Международная выставка «Оборудование. Технологии. Кино» (ОТК-2026) состоится 13 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге на территории киностудии «Кинополис». Мероприятие объединит представителей кино- и медиаиндустрии, производителей оборудования, технических специалистов, продакшен-компании и образовательные организации.

Выставка станет профессиональной площадкой для обсуждения развития технологий кинопроизводства, обмена опытом и установления новых партнерских связей. Учредителями мероприятия выступают холдинг «ON Медиа», кинокомпания «Триикс Медиа», Ассоциация «Культурный код-78» при поддержке Пятого канала, киностудий «Лендок» и «Ленфильм», Российского государственного института сценических искусств, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Академии талантов и других партнеров, в том числе из Китая и стран СНГ.

«Международная выставка ОТК-2026 пройдет на базе киностудии „Кинополис“. Учредителями мероприятия выступают холдинг „ON Медиа“, кинокомпания „Триикс Медиа“, Ассоциация „Культурный код-78“ при поддержке Пятого канала, киностудий „Лендок“ и „Ленфильм“, Российского государственного института сценических искусств, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Академии талантов, а также других партнеров, в том числе из Китая и стран СНГ», — отметил исполнительный директор Ассоциации «Культурный код-78» Светослав Жаданов.

В рамках выставки представят оборудование, программные решения и сервисы для кино-, теле- и медиапроизводства. Гости смогут ознакомиться с современными технологиями, получить консультации специалистов, принять участие в мастер-классах и протестировать профессиональные решения для съемочного процесса.

Отдельное внимание уделят деловой программе. Участники обсудят подготовку кадров, финансирование проектов, применение искусственного интеллекта, развитие технологий и взаимодействие бизнеса, образовательных организаций и государственных институтов.

Руководитель ОТК-2026 Максим Яковлев подчеркнул, что мероприятие будет не только выставкой оборудования, но и площадкой для формирования будущего российской киноиндустрии. По его словам, важной частью программы станет обсуждение практических вопросов развития отрасли.

Модератором деловой программы выступит главный редактор информационно-аналитического издания Cinemaplex Рифат Фазлыев. Он отметил, что выставка создаст пространство для диалога между всеми участниками производственной цепочки — от производителей оборудования и технических специалистов до продюсеров, дистрибьюторов, кинотеатров и образовательных учреждений.

Помимо выставочной и деловой программы, для гостей подготовят шоу каскадеров и пиротехников, посвященное технологиям создания сложных постановочных сцен и специальных эффектов.

Организаторы планируют сделать ОТК-2026 ежегодной площадкой для профессионального сообщества, которая будет способствовать развитию отечественного кинопроизводства, внедрению инноваций и созданию новых отраслевых партнерств.

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