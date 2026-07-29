Кофейная норма: сколько чашек бодрящего напитка нужно организму

Daily Mail: пять порций кофе в день стабилизируют работу сердца и печени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Ученые определили идеальную дозировку для каждого этапа жизни человека, которая помогает защитить мозг, сердце и печень.

Умеренное употребление кофе, составляющее до пяти порций в день, способно значительно улучшить состояние здоровья и снизить риск преждевременной смерти. Об этом сообщило Daily Mail.

Специалисты подчеркивают, что напиток обладает двойным эффектом: кофеин повышает бдительность и физическую выносливость, а антиоксидантные полифенолы борются с воспалительными процессами, предотвращая развитие деменции и сердечно-сосудистых патологий.

При этом «идеальная доза» меняется с годами, подстраиваясь под меняющиеся потребности организма и гормональный фон. Для людей старше 30 лет исследователи рекомендуют выпивать минимум две чашки ежедневно, при этом пользу приносит даже напиток без кофеина.

В этот период закладываются основы будущих хронических заболеваний, и содержащиеся в зернах антиоксиданты помогают защитить печень от цирроза и рака, а мозг — от нейровоспаления.

«Полифенолы оберегают ваш мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер, стимулируя рост новых нейронов и оптимизируя кровоток», — пояснил эксперт по волосам Алекс Манос.

Он добавил, что такие привычки следует рассматривать как долгосрочную инвестицию, поскольку биологический дисбаланс, ведущий к деменции, возникает за десятилетия до постановки диагноза.

Женщинам в возрасте около 40 лет и старше советуют придерживаться нормы в три небольшие чашки. Согласно данным Гарвардского университета, это на 13% повышает вероятность сохранения крепкого ментального и физического здоровья к 70 годам.

«Для женщин, которые уже употребляют кофеин и хорошо его переносят, эти выводы обнадеживают», — уточнила доктор Сара Махдави.

После 50 лет эксперты Американской кардиологической ассоциации допускают употребление до пяти чашек, что помогает укрепить сердце и избежать возрастной немощи. Регулярное питье кофе в этом возрасте способствует поддержанию мышечной массы и сохранению мобильности, что критически важно для предотвращения травм у пожилых людей.

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