«Он сорвался»: избивший ученого Зезина Александр Реверук ранее был судим

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров; 5-tv.ru

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Жена обвиняемого считает, что больше всего в ситуации пострадали дети.

В деле о гибели известного на Урале ученого Никиты Зезина появляются новые детали. После задержания подозреваемого в избиении научного сотрудника в защиту обвиняемого выступила его супруга. По ее версии, больше всего в этой истории пострадали дети, которые по незнанию заехали на поле. Якобы их насильно затолкали в машину и угрожали расправой. А ученый умер вовсе не от побоев. Корреспондент «Известий» Нина Катаева разбиралась в резонансной истории.

На допросе у следователя Александр Реверук уже не выглядит так устрашающе. Спесь спала сразу после предъявления обвинений в серьезном преступлении. Это он на этих кадрах жестоко избивает ученого, раз за разом нанося удары, несмотря на просьбы того — остановиться и просто поговорить.

Главный подозреваемый задержан до вынесения меры пресечения, со вчерашнего дня он дает показания. А сегодня в Следственный комитет привезли детей, чтобы услышать их трактовку событий. Школьников заводят по одному, чтобы каждый рассказал свою версию.

По версии семьи и друзей Реверука, ученый сам виноват, якобы сначала это он с коллегой напал на детей.

«Палками били, дети сейчас показания дают, палками профессора, прямо палками, как щенят закидывали в уазик и не давали позвонить», — говорит друг задержанных Вячеслав Бабин.

Детали после беседы со следователем рассказал сам школьник, сын обвиняемого. По его словам, все происходило в гороховом поле, куда дети приехали на двух квадроциклах собирать урожай. В это время там находился ученый Никита Зезин вместе со своим замом. Увидев, что школьники находятся в лесу, далеко от дома, да еще и уничтожают посевы, сотрудники УрО РАН задержали их, позвонили родителям и договорились встретиться на парковке у института, где и произошла потасовка.

По словам супруги обвиняемого Реверука, муж действительно сорвался, но из-за страха за детей.

«Некоторые вообще, может быть, посильнее ударили. По лицу ударили. Мы от этого не отказываемся. Это на эмоциях было сделано», — говорит жена Александра Реверука Светлана.

И добавляет: первой мыслью было то, что детей похитили.

«Звонила своему ребенку, который не смог ответить на телефон, ему запретили. И пошел автоответчик. На тот момент зафиксировано, как ребенок плачет. Все, связь оборвалась изначально», — добавляет Светлана.

Про Александра Реверука известно, что ранее он уже был судим. Во время службы в ГИБДД мужчина прострелил пах сослуживцу.

«Случайно выстрелил. Отсидел. Два года, по-моему», — говорит сосед Реверука Олег.

Второго нападавшего Аркадия Вагнера задержали несколько часов назад. Ему должны предъявить обвинение, как и Александру Реверуку.

«Фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры посещения в виде заключения под стражу», — сообщил Александр Шульга.

Меру пресечения нападавшим должны избрать в ближайшие два дня. Если их вина будет доказана, им может грозить срок до семи лет лишения свободы.

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