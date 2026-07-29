В Волгоградской области помощника прокурора обвинили в серии изнасилований

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Также мужчине предъявлены обвинения по другим статьям.

В Волгоградской области суд отправил под стражу помощника прокурора Жирновского района, которого обвиняют в угрозе убийством и преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности. Об этом сообщил СК России в канале в мессенджере МАКС.

Уголовное дело в отношении 24-летнего сотрудника районной прокуратуры расследуют следственные органы СК России по Волгоградской области. Ему предъявлены обвинения по статьям об угрозе убийством, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также о развратных действиях.

По версии следствия, с мая по июнь 2026 года обвиняемый, находясь в салоне своего автомобиля в различных местах Жирновского района, под угрозой убийством совершил изнасилование двух девушек.

Следствие также считает, что в период с февраля 2025 года по февраль 2026 года мужчина неоднократно вступал в половую связь с 15-летней девушкой, заведомо зная о ее возрасте. По данным ведомства, эти эпизоды также происходили в его автомобиле.

После обращения потерпевших в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете сообщили, что причастность фигуранта к инкриминируемым преступлениям подтверждается собранными доказательствами. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые могли способствовать совершению преступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье задержали 56-летнюю женщину после смерти ее 86-летней матери в квартире в Королеве. По версии следствия, во время конфликта на улице Пионерской обвиняемая несколько раз ударила пожилую родственницу по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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