Ливни и грозы накроют Москву: МЧС предупредило о непогоде до утра 30 июля

МЧС предупредило о грозе и ливне в Москве до утра 30 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Ухудшение погодных условий может осложнить дорожную обстановку.

В Москве с вечера 29 июля до утра 30 июля ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 18:00 29 июля до 09:00 30 июля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 29 июля с сохранением до 09:00 30 июля в отдельных районах города Москвы ожидается сильный дождь», — говорится в заявлении.

В ведомстве предупредили, что из-за непогоды возможны падение деревьев, повреждение линий электропередачи и слабо закрепленных рекламных конструкций. Также не исключено подтопление отдельных участков дорог и территорий.

Спасатели отметили, что ухудшение погодных условий может осложнить дорожную обстановку. Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют не укрываться под деревьями, обходить неустойчивые конструкции и не оставлять детей без присмотра во время непогоды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Якутии из-за сильного паводка закрыли участок федеральной трассы «Колыма». Ливни привели к разрушению дорожного полотна, на одном из участков вода повредила мост, а еще на одном проезжую часть перекрыл сошедший оползень. В результате многие автомобилисты оказались заблокированы.

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