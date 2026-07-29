Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Пресс-служба президента России; 5-tv.ru

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Президент отметил особую роль страны в развитии фиджитал-спорта и рассказал о миссии «Игр будущего».

Президент России Владимир Путин заявил, что страна остается одной из ведущих спортивных держав мира и продолжает создавать условия для развития фиджитал-спорта. С таким обращением глава государства выступил к участникам церемонии открытия III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Астане. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», — отметил президент.

По словам Путина, «Игры будущего» объединяют спорт, инновации, физическую и интеллектуальную культуру. Он подчеркнул, что главная миссия турнира заключается в развитии человека, открытого прогрессу и владеющего современными технологиями. Президент также выразил уверенность, что число дисциплин в программе соревнований и популярность фиджитал-спорта будут расти.

Глава государства обратил внимание, что с момента создания турнир остается вне политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов.

Путин напомнил, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была создана в ноябре 2022 года, а первые «Игры будущего» состоялись в России в феврале–марте 2024 года и вызвали интерес спортсменов и зрителей во многих странах.

Президент также поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за вклад в развитие фиджитал-движения и проведение нынешнего турнира в Астане.

«Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи „Игры будущего“ проводятся в Астане. <…> Уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд», — говорится в обращении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что саблист Павел Граудынь завоевал золото на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. В финале он сразился с олимпийским чемпионом из Южной Кореи и разгромил его со счетом. Эта первая победа для российских фехтовальщиков с момента возвращения на мировую арену. Ограничения с наших спортсменов международная федерация сняла второго июня.

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