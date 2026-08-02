Сократить численность вдвое: к чему призвали эксперты ради спасения Земли

Фото: www.globallookpress.com/NASA

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Человечество должно пойти на жертвы для предотвращения экологической катастрофы.

Мировую популяцию следует планомерно сократить более чем в два раза к 2200 году, чтобы избежать истощения ресурсов планеты. Об этом сообщило Daily Mail.

Группа ученых опубликовала исследование, согласно которому текущий взрывной рост населения с двух до восьми миллиардов за последнее столетие является неустойчивым.

Авторы подчеркивают, что это не призыв к радикальным мерам в духе кинозлодеев, а предложение по мягкому регулированию демографии.

Реализовать такой план предлагается за счет расширения доступа женщин в развивающихся странах к услугам планирования семьи, что позволит естественным образом снизить рождаемость без использования принуждения.

Исследователи аргументируют свою позицию тем, что антропогенное воздействие на экосистемы стало подавляющим.

«Постепенный переход к меньшей и устойчивой численности населения не лишит миллиарды людей жизни, а, напротив, гарантирует достойные условия для будущих поколений», — отмечается в научной работе.

По данным экспертов, за последние 50 лет, пока население удваивалось, объем выбросов углекислого газа вырос более чем в два раза, биоразнообразие сократилось наполовину, а потребление энергии увеличилось втрое.

Если текущие тенденции сохранятся, к 2100 году на Земле может проживать до 11,4 миллиарда человек, что приведет к катастрофическому загрязнению пластиком и пестицидами.

Специалисты приводят в пример опыт Южной Кореи и Ирана, где внедрение программ планирования семьи позволило существенно снизить коэффициент фертильности всего за десять лет.

Однако ученые признают, что такой путь несет серьезные экономические риски. Сокращение доли молодого населения и старение общества могут привести к дефициту рабочей силы и замедлению глобального экономического роста.

В частности, в Южной Корее уже сейчас более 20% жителей старше 65 лет. Тем не менее, авторы доклада настаивают, что бесконечное потребление материальных благ экологически невозможно, и человечеству придется смириться с замедлением экономики ради сохранения среды обитания.

Всемирная информационная база указывает, что сейчас на планете живет более 8,3 миллиарда человек, и потребление природных ископаемых за полвека выросло в четыре раза.

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