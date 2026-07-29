Неожиданное место: должника по алиментам нашли на вулкане
Должника по алиментам с долгом 1,8 миллиона рублей нашли у Авачинского вулкана
Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine
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Мужчина был в розыске больше года.
На Камчатке судебные приставы разыскали мужчину, задолжавшего по алиментам 1,8 миллиона рублей, на туристической базе у подножия Авачинского вулкана. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому АО.
В розыске по линии УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу 34-летний житель Петропавловска-Камчатского находился более года. По месту регистрации он не появлялся, официального места работы не имел, а установить его местонахождение долгое время не удавалось.
Позже приставам поступила информация, что мужчину видели среди работников туристической базы, расположенной у подножия Авачинского вулкана. Добраться до этого места можно по сухому руслу реки, отдельные участки которого даже в июле остаются покрыты снегом.
Для проведения операции сотрудники группы розыска на специально подготовленных для труднопроходимой местности автомобилях вместе с бойцами отделения специального назначения выехали на турбазу. Ранний визит стал для должника неожиданностью.
В тот же день мужчину доставили в Петропавловск-Камчатский. После дачи объяснений судебному приставу-исполнителю его привезли в суд, где назначили административное наказание в виде 50 часов обязательных работ. В ведомстве отметили, что если мужчина не начнет выплачивать задолженность по алиментам, следующим шагом может стать возбуждение уголовного дела.
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