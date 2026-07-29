Педофил Жилкин хотел заплатить матери убитого им мальчика за молчание

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

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Следствие завершило расследование дела и раскрыло детали последних часов жизни девятилетнего ребенка.

Обвиняемый в убийстве девятилетнего Павла Тифитулина Петр Жилкин, по его словам, после происшествия с ребенком хотел отвезти его к матери и предложить деньги «за досадное недоразумение», чтобы она не обращалась в полицию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В Следственном комитете сообщили, что собранные доказательства опровергли первоначальную версию обвиняемого.

Ранее Жилкин заявлял, что мальчик якобы шантажировал его, а смерть ребенка стала результатом случайных обстоятельств. Однако в ходе расследования его показания изменились. Мужчина признал вину по предъявленным обвинениям.

По данным следствия, 30 января 2026 года Жилкин встретил Павла на парковке у торгового комплекса в Санкт-Петербурге. Ребенок попросил купить ему еду и подвезти до дома. Мужчина согласился, после чего предложил поехать вместе в деревню Яльгелево Ленинградской области, где находился его дом.

Следствие установило, что в автомобиле на территории участка Жилкина он стал нагругаться над ребенком. После этого, по версии следствия, Жилкин попытался скрыть произошедшее. Он удалил с ноутбука запрещенные материалы и попытался удалить записи с камер у дома, но сделать этого не смог.

Как следует из показаний Жилкина, позже между ним и мальчиком возник конфликт из-за денег. По версии самого обвиняемого, ребенок начал требовать крупную сумму за произошедшее и заявил, что может рассказать обо всем родителям. Мужчина утверждает, что сначала передал ему деньги, однако затем, разозлившись из-за требований увеличить сумму до 500 тысяч рублей, совершил нападение.

Следствие считает, что Жилкин связал ребенка скотчем и вывез его с территории дома на автомобиле. По дороге мужчина, согласно материалам дела, планировал отвезти мальчика к матери и предложить ей деньги, чтобы избежать обращения в правоохранительные органы.

Однако во время поездки Жилкин обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. После этого, по версии следствия, он решил скрыть тело. Мужчина вывез его в район Симоновского ручья и утопил.

После этого, как установили следователи, Жилкин вернулся домой и продолжил заниматься своими делами. В частности, по данным материалов дела, он отправился на встречу с подругой.

Уголовное дело Петра Жилкина направлено в Ленинградский областной суд.

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