Хлопок в ухе после полета: врач назвал опасные симптомы баротравмы

Фото: www.globallookpress.com/K. Thomas

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Неприятное ощущение после посадки самолета может оказаться не обычной реакцией организма, а сигналом о проблеме со слухом.

Заложенность ушей после авиаперелета обычно проходит самостоятельно, однако в некоторых случаях она может быть признаком баротравмы, которая способна привести к серьезным нарушениям слуха. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал аудиолог Никита Дикопольцев.

Баротравма возникает из-за резкого перепада давления во время взлета или посадки самолета. Давление в среднем ухе выравнивается через евстахиеву трубу, которая открывается при глотании или зевании. Если она не успевает справиться с изменениями давления, барабанная перепонка втягивается или выпячивается, вызывая ощущение заложенности, распирания и приглушенного слуха.

По словам специалиста, вероятность такой проблемы возрастает при насморке, аллергии или отеке слизистой, когда евстахиева труба сужена и хуже выполняет свою функцию.

В большинстве случаев неприятные ощущения исчезают в течение нескольких часов. Однако существуют симптомы, при которых необходимо как можно скорее обратиться к врачу. К ним относятся усиливающаяся боль в ухе, кровянистые выделения из слухового прохода, стойкое снижение слуха, сохраняющееся более суток, головокружение, тошнота, нарушение координации, а также ощущение хлопка в ухе во время взлета или посадки, после которого возникла сильная боль.

Дикопольцев подчеркнул, что при боли или подозрении на разрыв барабанной перепонки нельзя самостоятельно пытаться «продувать» уши или использовать ушные капли. Такие действия могут ухудшить состояние и повысить риск инфекции.

Для диагностики врач проводит отоскопию, чтобы оценить состояние барабанной перепонки. При необходимости пациенту назначают тимпанометрию — безболезненное исследование, позволяющее проверить подвижность перепонки и давление в среднем ухе. Если легкая заложенность сохраняется более двух-трех дней или повторяется после каждого перелета, специалист рекомендует не откладывать визит к оториноларингологу.

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