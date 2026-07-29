«Пшик, который непонятно откуда появился»: Гаврилина о конфликте с Соболевым

Юля Гаврилина заявила, что не понимает отношения Ильи Соболева к себе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; VK/НШМ | Новая школа медиа; 5-tv.ru

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Блогер призналась, что до сих пор не понимает причины неприязни со стороны комика.

Блогер Юля Гаврилина рассказала, что до сих пор не понимает отношения к себе со стороны комика и телеведущего Ильи Соболева, вспомнив сразу два эпизода, связанных с VK Fest. Об этом Гаврилина рассказала в новом выпуске «Зумерских новостей».

По ее словам, во время одного из последних VK Fest Илья Соболев, который вел красную дорожку, назвал ее «Юлькой Шпулькой», хотя она давно отказалась от такого образа. Блогер считает, что это было сделано намеренно.

Также Гаврилина вспомнила историю, произошедшую несколько лет назад на фестивале. Во время автограф-сессии она сфотографировалась с детьми Соболева, которые прошли без очереди, однако не успела оставить им автограф из-за большого количества посетителей.

«Мое, конечно, желание — это лучше я сделаю с большим количеством людей фотографию, нежели меньшему количеству дам и видео, и фотки, и автографы», — объяснила блогер.

По словам Гаврилиной, после этого Соболев опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал ее «пшиком, который непонятно откуда появился».

«Я думала, что с Ильей в целом как будто все как-то закрыто, хоть он и не извинялся передо мной. Но смысл в том, что его очень разозлило, что я не оставила автограф», — сказала блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая и блогер Ида Галич ответила на высказывания Екатерины Гордон об участницах реалити-шоу, в котором они обе участвовали. Гордон во время съемок проекта раскритиковала внешность некоторых девушек и заявила, что их с подругой Светланой Сильваши хотят исключить из шоу из-за привлекательности. После этого Галич назвала Екатерину и Светлану красивыми, но подчеркнула, что внешность не дает права унижать других людей.

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