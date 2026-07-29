Корзина с сюрпризом: как отличить съедобные грибы от опасных двойников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Специалисты по «тихой охоте» рекомендуют не собирать их возле дорог, промышленных объектов, свалок и в городской черте.

В августе в российских лесах продолжится активный сезон сбора грибов, однако во время «тихой охоты» важно внимательно выбирать добычу, чтобы не перепутать съедобные виды с ядовитыми. Чаще всего в наших широтаможно встретить белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички и летние опята. О правилах их распознавания и отличительных особенностях сообщило URA.RU.

Белый гриб можно узнать по массивной выпуклой шляпке светло-бежевого или темно-коричневого цвета и толстой ножке с сетчатым рисунком. Главный признак — мякоть, которая после среза остается белой. Эти грибы обычно растут в смешанных, хвойных и лиственных лесах рядом с елями, соснами, дубами и березами.

У подосиновика яркая шляпка оранжевого или красно-бурого оттенка, а ножка покрыта темными чешуйками. На срезе мякоть быстро меняет цвет на синий, а затем чернеет — это считается нормальной особенностью вида. Грибы чаще всего встречаются возле осин, а также в смешанных лесах.

Подберезовики отличаются полукруглой шляпкой серых или бурых оттенков и высокой тонкой ножкой с черно-бурыми чешуйками. Искать их стоит в березовых рощах, на опушках и у лесных дорог.

Настоящие лисички имеют цвет от светло-желтого до оранжевого, а шляпка и ножка у них представляют собой единое целое. Они растут в хвойных и смешанных лесах, часто во мху и на открытых полянах. Опасным двойником считается говорушка оранжевая, которая отличается более яркой окраской, ровными краями шляпки и неприятным запахом.

Летние опята можно узнать по медово-коричневой или золотисто-охристой шляпке и пленчатому кольцу на ножке. Они растут на пнях, поваленных деревьях и корнях старых растений. При этом у них есть опасный двойник — галерина окаймленная, содержащая смертельно опасные токсины. У этого гриба нет кольца на ножке, а запах напоминает мучной.

Специалисты также рекомендуют не собирать грибы возле дорог, промышленных объектов, свалок и в городской черте, поскольку они могут накапливать вредные вещества. Не стоит брать и перезревшие экземпляры, так как в них могут начаться процессы разложения.

Собранные грибы советуют срезать вместе с ножкой, в тот же день перебрать и разделить по видам. Если гриб вызывает сомнения, лучше оставить его в лесу. Даже съедобные грибы могут представлять опасность при индивидуальной непереносимости, а также из-за содержания трудноусваиваемых веществ.

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