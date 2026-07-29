Тень над Голливудом: Джаред Лето оказался в центре секс-скандала

Фото: www.globallookpress.com/Dan Herrick

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Знаменитого актера и рок-музыканта уличили в неподобающем поведении с несовершеннолетними.

Четыре женщины обвинили американского актера и лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в сексуальных преступлениях. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно опубликованным данным, инциденты происходили в разное время, а возраст предполагаемых жертв на тот момент составлял от 16 до 19 лет.

Одна из пострадавших утверждает, что подверглась насилию в ванной комнате мотеля в 17-летнем возрасте. Другая заявила, что столкнулась с угрозами сексуального характера, когда в 19 лет неожиданно осталась с артистом наедине в гостиничном номере.

Третья женщина сообщила об интимной связи со звездой в Калифорнии, что по местным законам классифицируется как изнасилование, так как ей было 17 лет.

По ее словам, Лето просто «отмахнулся» от обсуждения возраста согласия, который в этом штате составляет 18 лет. Четвертая участница обвинений считает, что стала жертвой груминга: актер якобы пользовался своей популярностью и регулярно звонил ей с сексуальными предложениями, когда ей было всего 16 лет.

Телеканал BBC, подготовивший документальный фильм «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда», располагает сведениями о том, что девушке предлагали подписать соглашение о неразглашении (NDA), чтобы скрыть детали их общения, однако она ответила отказом.

Еще четыре женщины рассказали о странных и откровенных звонках со стороны артиста. Всего в расследовании приняли участие десять человек, девять из которых впервые заговорили об этом публично.

«Это было 25 лет назад, ему все сходило с рук», — отметила одна из жертв.

Дополнительные показания касаются инцидента на музыкальном фестивале, где Лето якобы приказал охране провести за кулисы 14-летнюю девочку после того, как публично прокомментировал ее тело во время раздачи автографов.

Мать ребенка утверждает, что пыталась противостоять актеру, но он лишь повторил свои слова. Все указанные эпизоды датируются периодом с 2002 по 2016 год. Лето тогда было от 31 до 45 лет.

На текущий момент представители 54-летнего артиста не предоставили официальных комментариев по поводу выдвинутых обвинений. Как сообщает источник, журналисты уже направили соответствующие запросы команде Джареда Лето.

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