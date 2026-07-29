Этот звук может дорого обойтись: когда пора менять тормозные колодки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Водителям рассказали, какие признаки износа нельзя игнорировать.

Скрип, визг при торможении, увеличившийся тормозной путь и необычное поведение педали могут говорить о том, что тормозные колодки пора менять. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Никита Родионов в беседе с Газета.ру.

«Тормозные колодки изнашиваются постепенно, и первый сигнал — звук системы безопасности. Если при торможении появляются скрип, визг или металлический скрежет, которых раньше не было, это почти всегда признак того, что фрикционный слой подошел к пределу», — высказался эксперт.

Не менее важный сигнал — изменения в работе педали тормоза. Если она стала слишком мягкой, проваливается глубже обычного или, наоборот, тормоза начали срабатывать резко и без привычной плавности, стоит проверить колодки и состояние тормозной жидкости.

Еще один тревожный признак — автомобиль начинает останавливаться медленнее, хотя водитель нажимает на педаль с тем же усилием. Причиной могут быть изношенные колодки, перегрев тормозов или неисправности в гидравлической системе.

Проверить состояние колодок в некоторых случаях можно самостоятельно. Владельцам автомобилей с легкосплавными дисками достаточно заглянуть между спицами колеса. Там обычно хорошо видна толщина фрикционной накладки. Если ее осталось около 3–4 мм, поводов для беспокойства нет. Когда слой уменьшается примерно до двух миллиметров или меньше, колодки рекомендуется заменить.

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