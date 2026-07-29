В Паттайе нашли мотоцикл пропавших брата и сестры из России
Фото: www.globallookpress.com/Teera Noisakran
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Транспорт был закопан в канаве.
В Паттайе нашли мотоцикл пропавших брата и сестры из России. Об этом сообщил портал Siamchon News.
«Полиция нашла мотоцикл двух русских, <…> которые загадочно пропали», — заявили авторы публикации.
Мотоцикл был закопан в канале в районе Хуай-Яй. Поиски россиян продолжаются, правоохранители собирают доказательства и восстанавливают маршрут передвижения транспортного средства.
Мать молодого человека и девушки заявила в соцсетях, что они вышли из дома около четырех часов утра, были в домашней одежде и без вещей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как россиян заманивают в рабство в Азии, в том числе в Таиланде. При расследовании многих случаев пропажи туристов в азиатских странах выяснялось, что они были угнаны в качестве подневольных работников.
Рабовладельцы чаще всего вербуют жертв в интернете — они публикуют в Telegram-каналах объявления о работе с высокой оплатой в Мьянме, Камбодже, Таиланде или Лаосе. Внешне такие предложения выглядят, как обычные вакансии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.