Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Руководивший республикой с 2017 года Александр Бречалов ушел в отставку.
Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Александр Бречалов, руководивший республикой с 2017 года, ушел в отставку. Текст указа опубликован на сайте Кремля.
Президент встретился с чиновницей, которая занимала пост в Минсельхозе, и спросил ее о том, как она оценивает обстановку в родном для нее регионе.
— Ольга Викторовна, вы родились в Удмуртии, да? И там работали практически все время?
— Да. Выросла и состоялась там.
— Дослужились до фактически председателя правительства.
— Да.
— Как вы оцениваете сейчас ситуацию в республике?
— Считаю, что в республике сейчас заложен очень серьезный фундамент для развития. Сейчас ведутся активные проекты как в сфере дорожного строительства, так и в сфере ЖКХ, в социальной сфере. И поэтому, конечно, перспективы развития у республики, я считаю, очень серьезные. Кроме того, экономика продолжает развиваться. Но, конечно же, всегда есть, куда расти, — сказала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.
— Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики республики. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
— Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность.
Напомним, Ольга Абрамова последние несколько лет занимала пост советника министра сельского хозяйства.
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