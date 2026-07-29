Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Организаторы продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно «отменяя» советское прошлое.

Музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале — «адово лицемерие», ведь его организаторы продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно «отменяя» советское прошлое. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Но вы посмотрите, что получается: созданный в Советском Союзе фестиваль музыкальный никак они не могут завершить. Сколько лет, а, как говорится, мучаются. И мучают себя, и других мучают», — констатировала представитель дипведомства.

По словам Захаровой, фестиваль популярной музыки в Юрмале зародился, когда Латвия еще находилась в составе СССР. Кроме того, карьера певицы Лаймы Вайкуле и ее «подруги», народной артистки СССР Аллы Пугачевой, стала возможна благодаря композитору Раймонду Паулсу, песни которого ранее были запрещены латвийским Сеймом.

Ранее Паулс сам прокомментировал решение латвийских властей. В республике запрещают многое, связанное с Россией, подчеркнул композитор.

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