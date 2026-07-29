Криминальный рейтинг: названы самые опасные места для жизни

Фото: 5-tv.ru

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Список районов с самым высоким уровнем преступности продолжает пополняться.

Промышленный город Мидлсбро в Северном Йоркшире официально признан самым опасным населенным пунктом для проживания в Англии и Уэльсе по итогам отчетного периода, завершившегося в марте 2026 года. Об этом сообщило Mirror.

Согласно свежим данным Министерства внутренних дел Великобритании (Home Office), этот город обошел по уровню преступности Блэкпул, который удерживал антилидерство в 2025 году.

Статистика учитывает количество правонарушений на душу населения, что позволяет объективно сравнивать регионы с разной численностью жителей.

Важно отметить, что в данном рейтинге не учитывались центральные районы Лондона и Вестминстер, традиционно имеющие специфические показатели.

За последние 12 месяцев в Мидлсбро зафиксировали 23 419 правонарушений, что соответствует показателю 150 преступлений на каждую тысячу жителей.

При этом эксперты подчеркивают, что пока в Блэкпуле уровень преступности снизился на 4%, в Мидлсбро он, напротив, продемонстрировал рост на 1%.

В общенациональном масштабе наблюдается тревожная динамика по отдельным категориям тяжких преступлений: число случаев сексуального насилия увеличилось на 4%, грабежей — на 10%, преступлений, связанных с наркотиками, — на 12%, а инцидентов с незаконным владением оружием — на 8%.

Тем не менее совокупное число зарегистрированных преступлений, не связанных с мошенничеством, сократилось на 1% по сравнению с предыдущим годом.

Второе место в тревожном списке сохранил за собой Блэкпул с показателем 146 инцидентов на 1000 человек. За ним следуют Манчестер (143), Хартлпул (134) и Бристоль (131).

При этом крупнейшие мегаполисы, такие как Бирмингем и Лидс, фиксируют наибольшее общее количество преступлений, однако их удельный вес на число жителей оказывается ниже, чем в городах-лидерах рейтинга.

На противоположном конце списка оказался Бродленд в графстве Норфолк. Эта территория в очередной раз подтвердила статус наиболее спокойного места для жизни, показав самый низкий уровень криминализации — всего 35 правонарушений на тысячу жителей.

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