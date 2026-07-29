Лантратова: планируется новый обмен пленными между РФ и Украиной

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Активно ведутся переговоры о возращении на Родину как военных, так и гражданских россиян, находящихся на территории Незалежной.

Планируется новый обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже».

«Мы готовим ближайший обмен. Дату мы пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс», — сказала омбудсмен.

Она уточнила, что работа в этом направлении ведется по двум категориям граждан. Первая — это военнопленные. Вторая — гражданские, которые находятся на территории Незалежной и не могут воссоединиться с близкими. И по тому, и по другому списку ведутся переговоры, чтобы люди могли вернуться домой в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ООН осудили пытки российских военнопленных со стороны ВСУ. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения РФ, в которых сообщалось о нарушении прав российских военнопленных и пытках со стороны украинских боевиков. Он подчернкнул, что на подобные действия наложен абсолютный запрет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.